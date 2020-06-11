ظريف: حان الوقت لإنهاء العنصرية والاستبداد الإسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) تصدر تعليمات لأعضاء الكونغرس بطريقة غير معلنة، منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تسببت في تسميم السياسات الأمريكية.وأرفق ظريف خبرا نشرته وكالة “جويش تلغرافيك” بعنوان: “في تغيير كبير… “أيباك” تعطي أعضاء الكونغرس ضوءا أخضر لانتقاد خطة الضم الإسرائيلية”.وكتب وزير الخارجية الإيراني: “حان الوقت لإنهاء العنصرية والاستبداد الإسرائيلي داخل دوائر صنع القرار في الغرب”. المادة السابقة إرتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم المقالة القادمة مخابرات أبوظبي انتهت من وضع مخطط عملية إرهابية تستهدف تركيا وتفاصيل خطيرة!

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