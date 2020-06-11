شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت اسعار الالبان بالخرطوم ارتفاع غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن الحليب الي 40 و 50 جنيه بدلا عن 30 جنيه في مناطق وارياف العاصمة في وقت وصف فيه المستهلكين بان الزيادات غير مبررة بينما ارجع عدد من باعة وتجار الالبان ارتفاع الاسعار الي ارتفاع تكاليف الترحيل والوقود والاعلاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.