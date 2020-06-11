أوروبا تحذر من موجة ثانية خطيرة لفيروس كورونا بعد الاحتجاجات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذر خبراء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من احتمال تزايد عدد الإصابات بمرض “كوفيد – 19” خلال الأسابيع المقبلة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها كبرى المدن الأوروبية.ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة جوزيف كيسيكيوجلو، قوله: “إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر عن الآخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم بعضا، وعانقوا بعضهم بعضا، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون طيبة”.وردا على سؤال عما إذا كان سيحدث ارتفاع في الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين، قال: “نعم، لكن أتمنى أن أكون مخطئا”.
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