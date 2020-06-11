لجنة التمكين تستقبل أكثر من (1000) رسالة من المواطنيين تفيد بمعلومات ووثائق قيمة

أكد عضو لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال وجدي صالح أن لجنة التمكين وصلتها أكثر من (1000) رسالة من المواطنيين عبر الوسائط تفيد بمعلومات ووثائق قيمة ستدعم العمل في تفكيك نظام الانقاذ البائد ، مبينا ان اللجنة تعمل الان على مراجعة جميع الرسائل وتنتظر المزيد من دعم الشعب لمعانقة ميلاد سودان الحرية والسلام والعدالة

ودفع بالايميل [email protected]لاستقبال مزيد من الرسائل من كل من يملك وثائق

ووصف وجدي صالح الشعب السوداني بالعظيم الذي ينتصر مؤكدا عبور البلاد للمرحلة الحرجة الراهنة والمضي قدما .

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وقال في تغريدة ليل (الأربعاء) بتويتير بحسب صحيفة السودانى الدولية ان من يراهن على الشعب لا يخسر وأضاف : “ولأننا أبناء هذا الشعب العظيم لجأنا إليه فكان العون والسند ومع ملحمة جديدة تضاف لملاحم شعبنا ، شكراً لكل حرف و كلمة أنتم رفاق الشهداء منكم بدأ الحلم وبكم سيكتمل تحية وإحترام”.

واوضح وجدي انه يقوم بمراجعة كل تعليقات وملاحظات الجميع ،

واكد ان أشياء عديدة خرجت من هذا المكان تم حصد ثمارها الأن في مواقع مختلفة ، كما قدم اعتذاره عن عدم التفاعل مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، نسبة لحجم التحدي والعمل الكبير الذي أوكله لهم الشعب على حد قوله ، واضاف: : “العشم أنكم بعد الله تعالى الدعم والسند” مؤكدا على

انه في الأيام المقبلة سيكون هنالك شكل جديد للتواصل والإجابة على الأسئلة والإستفسارات التي تشغل الناس وذلك عبر بث مباشر دوري بتويتر ووسائل اخرى تجعلهم أقرب إليكم ، وقال ختاما: “فبكم ومعكم يكتمل التفكيك ويكون البناء” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)