التاريخ: 11-يونيو-2020
0 مشاهدة
قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن المنظومة الأمنية إنحازت للتغيير و ستمضي فيه بكل إخلاص و تجرد وصولاً لحكومة منتخبة.
مؤكداً أن واجب القوات النظامية العمل من أجل الحفاظ على البلاد وحماية المواطنيين والعمل بتجرد والتحلي بالصبر والروح الوطنية حتي ينعم السودان بالطمأنينة .
وامتدح البرهان بحسب صحيفة السوداني في تنوير لضباط المخابرات والشرطة، اليوم، الجهود التي بذلت من قبل الدولة و حاضنتها السياسية واشاد بالتنسيق العالي الذي بذلته كافة الجهات المختصة في دراسة مطلوبات البعثة الأممية بما يحقق تطلعات وامال الشعب السوداني
وقال إن الجهود أفضت للوصول الي تفاهم في قبول القرار واستبعاد بعض الموضوعات التي لاتتماشي مع الأهداف الكلية للدولة وكذلك التي تمثل السيادة الوطنية، بعد وضع الشروط والضوابط التي تحدد مهام وفترة البعثة بنهاية الفترة الإنتقالية. اكد علي أن اليوناميد ستخرج في الحادي و الثلاثين من ديسمبر 2020م وستقوم الحكومة بتحمل مسؤلياتها في توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر إفادات مثيرة للبرهان في تنوير لضباط الشرطة والمخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.