مصرع شخصان وإصابة آخر بمعسكر كلمة للنازحين

قتل شخصان وأصيب اخر بجراح خطيرة اثر اطلاق نار عليهم من مسلحين داخل معسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل وتم نقل المصاب إلى مستشفى نيالا التعليمي وتعود تفاصيل الحادثة إلى قدوم المجني عليهم من ولاية شرق دارفور إلى حاضرة جنوب دارفور نيالا بسيارتهم الخاصة(بوكس)

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وأثناء سيرهم ضلوا الطريق الى داخل معسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل شرقي نيالا وبحسب مصادر وفق صحيفة اخر لحظة فإن الشاكي علي دنقس عثمان افادهم بانه وأخوانه كانوا عائدين من مزرعتهم ليلٱ وضلوا الطريق واثناء عبورهم معسكر كلمة وبالتحديد فى سنتر (٢) اعترضت طريقهم مجموعة من الناس وامروهم بالعودة واثناء خروجهم رموهم بالحجارة مما أدى لإصابته وهو يقود السيارة واغمى عليه فسلمها لشقيقه ليقودها بدلٱ عنه واثناء تحركهم ظهرت مجموعة مسلحة اطلقت النار على السيارة بكثافة أدت لمقتل دنقس عثمان وأحمد كزمة حماد بينما أصيب الشاكي اصابات خطيرة.ووصل اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف ولجنة أمن الولاية إلى مقر اليوناميد وتسلموا جثماني القتيلين.

وباشرت الشرطة اكمال كافة الإجراءات القانونية بقسم شرطة محلية بليل وتم فتح بلاغ بالرقم (٥٧٠) تحت المادة (٢١/ ١٣٠/١٣٩) ق ج وباشرت التحري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)