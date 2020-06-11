عضو بلجنة تحقيق فض الاعتصام ينفي استقالته

التاريخ: 11-يونيو-2020
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نفى عضو لجنة تحقيق فض الاعتصام محمد الزين الماحي، ماتردد عن تقديمه استقالته بسبب خلافات مع رئيس اللجنة وقصور الحكومة في تقديم المطلوبات اللوجستية التي تعين في أداء العمل.
وقال محمد زين في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني، أن ماتردد عن استقالته محض “اراجيف” تسعى لإثارة البلبلة وسط أسر الشهداء، مؤكداً ممارسته لعمله داخل اللجنة بصورة راتبة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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