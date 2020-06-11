ارتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم

التاريخ: 11-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة سجلت اسعار الالبان بالخرطوم ارتفاع غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن الحليب الي 40 و 50 جنيه بدلا عن 30 جنيه في مناطق وارياف العاصمة في وقت وصف فيه المستهلكين بحسب صحيفة اخر لحظة بان الزيادات غير مبررة بينما ارجع عدد من باعة وتجار الالبان ارتفاع الاسعار الي ارتفاع تكاليف الترحيل والوقود والاعلاف الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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