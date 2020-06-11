الفكي يوجه بنشر تقرير المراجع العام لعام الثورة فوراً

دعا عضو المجلس السيادي نائب رئيس لجنة التمكين، محمد الفكي سليمان لنشر تقرير المراجع العام فوراً، كونه حق أصيل للسودانيين يستوجب طرحه النقاش بين مكونات الشعب.

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واوضح الفكي في سلسلة تغريدات له على” تويتر” بحسب صحيفة السوداني إن العام الوحيد الذي لم يكشف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام الثورة والتغيير واضاف:” بعد أن أصبحت أبواب الحرية مُشرَعةً، والصحافة حرةً، والشعب ينتظر معرفة أين اختفت أمواله، تأخَّر نشْرُ تقرير المُراجع العام” .

ووصف الفكي المراجع العام بأنه أحد أهم خطوط الحرب على الفساد، وأنه لم يكن يسمح له بالدخول لعدد من المؤسسات ومراجعتها خلال العهد السابق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)