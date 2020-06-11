تهور سائق يتسبب في مقتل 3 أشخاص غرقا

تسبب سائق عربة صالون في مقتل 3 أشخاص غرقا. وقد وقع الحادث عندما حاول سائق عربة صالون(بفلو) قادمة من شمال كردفان على متنها 11راكبا عبور مجري السيل بوادي ابو حليف غرب أم درمان بتشجيع من بعض المارة بينما اعترض اثنان من الركاب وغادرا المركبة

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فتحرك السائقبحسب صحيفة اخر لحظة بالسيارة وبها 9 أشخاص وأثناء قيادته لها داخل المجرى انحرفت السيارة وسط السيول وحاول بعض المواطنين إنقاذ الضحايا ولم يتمكنوا وتمكن عدد 5أشخاص من النجاة وتوفي غرقا 3أفراد وفقد راكب واحد.. وفور ورود البلاغ تحركت إدارات شرطة ولاية الخرطوم وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 51إجراءات بقسم شرطة الصالحة وتم تكليف الدفاع المدني لتحديد مصير المفقود.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)