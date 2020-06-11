التاريخ: 11-يونيو-2020
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عقدت اللجنة التسيرية للغرفة القومية للمصدرين اليوم إجتماع تكوين المكتب التنفيذي للغرفة حيث تم إختيار محمد صديق محمد خير رئيسا للغرفة القومية للمصدرين وعمر بشير الخليفة نائبا له، وأجمعت اللجنة علي اختيار نادر عبدالعزيز الهلالي لمنصب الأمين العام للغرفة وهيثم السر نائبا للامين العام، بينما تم إختيار ابراهيم ابوبكر الصديق أمينا للمال والنصري إسماعيل النصري نائبا لامين المال .
وقال الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي بحسب ( سونا) أن الغرفة تعي حجم التحديات التي تواجه البلاد والدور الكبير المنتظر من قطاع المصدرين للدفع بالرؤية الاقتصادية للدولة مثمنا مجهودات الجميع في تلافي الأزمات والمشكلات التي تواجه قطاع الصادرات بالبلاد .
وأشار الهلالي الي أن مجلس إدارة الغرفة وضع رؤية متكاملة وخطة واضحة خلال فترة تكليفه لتقديم الحلول الناجعة للملفات العالقة خاصة في صادرات المواشي والحبوب الزيتية وملف الموانئ وعدد من الملفات الآخري.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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