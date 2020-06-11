الإمارات تهاجم تركيا بشدة وتتحدث عن إطالة الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين.كتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. ونستمر في جهودنا مع القاهرة سعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي”.وأضاف المسؤول الإماراتي أن “سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي”. المادة السابقة الكاردينال يتبرع للفنان عبدالرجمن عبدالله ويتكفل باكمال علاجه بالقاهرة

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