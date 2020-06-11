الكاردينال يتبرع للفنان عبدالرجمن عبدالله ويتكفل باكمال علاجه بالقاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تبرع رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال بمبلغ 5 آلاف دولار وتكفل باكمال علاجه بالقاهرة.

وسجل الكاردينال اليوم زيارة إلى عبدالرحمن عبدالله ظهر اليوم في منزله بامدرمان حي المهندسين للاطمئنان علي صحته بعد الوعكة الصحية التي المت به .

ورافق الكاردينال في الزيارة الفنان عبدالقادر سالم و الشاعر التيجاني حاج موسي و ابو عبيدة البقاري و آخرين.

يذكر أن(السوداني) أجرت حوارا مع الفنان عبدالرحمن عبدالله حكي من خلاله معاناته الصحية و تهديده بالطرد من المنزل بسبب تعثره في دفع الايجار لعدة أشهر. المادة السابقة السعر يعرقل وصول القمح للبنك الزراعي المقالة القادمة الإمارات تهاجم تركيا بشدة وتتحدث عن إطالة الأزمة

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