السعر يعرقل وصول القمح للبنك الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر موثوق ل (السوداني) أن اسباب تأخير المزارعين تسليم القمح للبنك الزراعي هي أن السعر غير مجز بسبب التكلفة العالية ومشكلة الجازولين التي أثرت على الترحيل من الغيط لمخازن البنك الزراعي وحل تنظيمات المنتجين وهي الجهة التي تمثل المزارعين والتي التزمت بتسليم الانتاج كافة للبنك الزراعي بجانب تبرعها ب(١٠) كيلو من كل مزارع لجائحة كورونا ، مشيرا إلى أن اكبر خطأ هو اعلان سعر تركيز مرتين قبل الانتهاء من الحصاد ، مؤكدا بدء المزارعين حاليا في تسليم القمح لمخازن البنك.

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