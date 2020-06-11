زيادات جديدة في أسعار السلع بالخرطوم

الخليج 365 : كشف رئيس تجار القطاعي بأم درمان أحمد النو ل( السوداني ) اليوم ( الخميس) عن تضاعف اسعار بعض اصناف السلع ل (300%) بسبب الشح ٫ ومتوقعا حدوث ندرة في السلع ٫ ونوه الى مدة الحظر استغرقت وقتا اطول مما انعكس على نفسيات التجار والعمال ٫ موضحا أنه منذ بداية الحظر صار السوق شبه معدوم ٫ لافتا الى أن التجار يتخوفون من فقدان بضائعهم

ونفى اثر زيادة المرتبات وهنالك بعض الموظفين حال الحظر دون صرف مرتباتهم وطالب الجهات المختصة بمعالجة الوضع والجلوس مع اصحاب العمل والغرفة التجارية والصناعية للوصول لحل للاشكالات الراهنة وتوقع المزيد من الخسائر حال استمرار الحظر دون وضع معالجات مرضية. المادة السابقة إثيوبيا تعلن شروطها خلال المفاوضات بشأن “سد النهضة” المقالة القادمة لهذا السبب… بومبيو يهدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية وأسرهم!

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