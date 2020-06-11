مساعدات طبية إضافية من الصين وتودع الوفد الطبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقبلت الحكومة اليوم الخميس، طائرةً خاصة محملة بمساعدات طبية لمكافحة جائحة (كورونا) تبرعت بها جمهورية الصين الشعبية، فيما ودعت الوفد الطبي الصيني الذي زار البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس.

وكان في وداع الوفد الطبي الصيني بمطار الخرطوم، وزير الدولة بالخارجية د. عمر قمر الدين وكبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء الشيخ خضر وسفير الصين لدى السودان ما شين مين.

وأكد قمر الدين في تصريح صحفي، متانة وعمق العلاقات السودانية الصينية، وضرورة تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وأشاد بالمساعدات الطبية الصينية المقدمة للسودان والخاصة بمكافحة الجائحة، وثمن جهود الوفد الطبي الصيني.

وعبر قمر الدين عن رغبة السودان في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب، وأشار إلى المساعدات التي تقدمها الصين للسودان في مجالات التنمية المختلفة.

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