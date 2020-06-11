إسحاق أحمد فضل الله يكتب: اربعاء السفارات

الاربعاء ١٠/٦ العاشرة ص. الخرطوم..

والسفارات بعد ان انتبهت فجأة إلى أن شيئا يحدث.. ترسل مخابراتها لرصد المظاهرة.

الاربعاء.. العاشرة ص. تقرير المجلس الأوروبي عن قحت يصل عبر المواقع.. والتقرير يقول..ان وزارة المالية. والبنك المركزي.. كلاهما قد أفلس..

الاربعاء الثانية عشر ظهرا

مخابرات سفارات ثلاثة معينة تعود إلى سفاراتها وعيونها تدور.. الأمر ضخم ..

الاربعاء الثانية . ظهرا..

سفارات بلدين.. تستمع إلى التقارير..

والسفارات هذه .. التي تحرص على الزي القومي. المميز لبلدها. تتخطى الناس..

فالناس. تعرف مايجري .. لكن السفارات هذه (. ما سوف ..) يجري..

تعرف… لأنها هي التي تصرف الهواء الذي تتنفسه حكومة حمدوك..

والسفارات هذه لعلها.. تشعر انها تصب الماء في إناء لا قاع له.. وتتساءل عما إذا كان عليها أن تستمر.. أو تتوقف..؟

الاربعاء.. مساء.. السفارات هذه.. تبحث بكسر العنق. عن قادة الحكومة القادمة.. التي أصبحت شيئا مؤكدا..

الاربعاء الثانية ظهرا.. لجان المقاومة. بشرق النيل. ترسل إلى حمدوك خطابا.. يشبه نفض اليد من قحت..

ونفض اليد.. مايشير إليه هو. بنود الخطاب الساخط.. ثم نشر الخطاب على مواقع الفيس.. والواتس…

الاربعاء… بعد المظاهرة.. لجان المقاومة.. غرب أمدرمان. ترسل إلى حمدوك خطابا.. يقول ما قاله خطاب لجان شرق النيل..

الاربعاء منتصف النهار..

تسع مدن.. بعد أن نقلت إليها الوسائط زحام الخرطوم.. تنطلق مظاهراتها..

الاربعاء مساء..

بيوت الخرطوم. وبيوت قادة قحت.. وبيوت السفارات.. وبيوت جهات كثيرة.. كان التساؤل فيها يقول..

المواصلات معطلة.

والجسور مغلقة..

مما يعني أن أمدرمان وأقاليمها وبحري وأقاليمها. لم تشترك في المظاهرة…

فمن أين جاء هذا العدد..؟؟

الاربعاء.. العاشرة مساء..

العدد ترسله وكالات أنباء محترمة.. وتقول إنه يبلغ عشرين ألف متظاهر..

الاربعاء. مساء.. وبين الوكالات الصريحة.. وبين محطات تتكتم.. يطل خبر صغير.. ليصبح له معنى ضخم ..

الاربعاء مساء..

محطة تلفزيون تابعة لمخابرات الخليج.. تتحدث عن ضخامة المظاهرة المفاجئة في الخرطوم..

(وتستطيع أنت أن تضع خطين تحت كلمتي. ضخمة ومفاجئة.)

مساء الاربعاء .. البيوت تقول إن من صنع وأطلق المظاهرة هذه ليس هو وزير المالية الذي يدمر حياة الناس

قالوا.. من أطلق المظاهرة المخيفة هو القراي..

فالقراي. الذي يحدث المواطنين.. بصفتهم قرودا. داخل الأقفاص.. ماعندهم. هو الصراخ فقط..

ثم حمدوك الذي حين يسمع صراخ المواطنين ضد القراي.. يسكت سكوتا يقول للمواطنين..

(طظ…)

كل هذا لا يعني شيئا.

ما يعني شيئا. هو أن المظاهرات التي تتدفق هذه / دون قائد واحد ظاهر / تصبح إشارة إلى أن. (تسود) . التي تعمل من تحت الأرض. تقدم (الرمية والشيلة) ..تمهيدا لأغنية الثلاثين من يونيو..

ويا ما.. يرقصوا ناس.. رقيص..

عندها…..

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صحيفة الانتباهة