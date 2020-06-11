ولاية الجزيرة .. قرارات بإعفاء وتكليف مدير تنفيذي لمحلية شرق الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير القرار رقم (29) لسنة 2020م والخاص بإعفاء المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة.

كما اصدر القرار رقم (30) لسنة 2020م والخاص بتكليف محجوب محمد علي مديراً تنفيذياً لمحلية شرق الجزيرة إلى حين إشعار آخر.

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