تحية لمناصري الحق ..الجبهة الثورية نموذجاً

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لاجدال فى ان الانصاف مطلوب من الجميع ، ونعرف ان الكل يدعون أنهم منصفون ولا يخلطون بين الامور ، وانهم يقولون الحق ولو على انفسهم ، ويناصرون خصومهم السياسيين ان تعرضوا لسلب حقوقهم المشروعة خاصة تلك التى ينص عليها الدستور ، اذ ان التعدى عليها خرق للدستور ومحاربة للقانون ، نقول ان الجميع يدعون اتصافهم بهذا الوصف ولكن عند المرور بالاختبار تظهر حقيقة المدعين من الصادقين ، ومع المرور بالمحكات الصعبة خاصة عندما يتعلق الامور بالخصوم المجاهرين بخصومتهم فهناك كبار يسقطون فى الاختبار كما قلنا .

وتتحدث اليوم عن خرق كبير وقعت فيه السلطات ومازالت تواصل فيه دون احترام للقانون أو تقيد به وهو العدوان الصارخ على الحقوق الدستورية للاستاذ الطيب مصطفى الذى تم اعتقاله ومنع من الاستفادة من حقه فى الخروج بضمانة وهذا إعتداء على حق لايجوز سلبه ، وايضا وقعت السلطات فى خطأ آخر اكبر الا وهو حرمان المعتقل من حقه فى زيارة اهله وهذا حق له ولذويه ، وليس لاحد ان يعتدى عليه ويسلبهم اياه ، لكن السلطة لم تستجب لكل المناشدات بحماية الحقوق الدستورية للمعتقل الطيب مصطفى .

كثيرون كتبوا عن خطأ الحكومة فى التعامل مع المعتقل الطيب مصطفى وطالبوا بالتقيد بالقانون ، وهذا لايعنى باى حال تأييد الطيب مصطفى فى رؤاه ومواقفه ومقالاته السابقة والحالية لكن الانصاف يقتضى قول الحق والمطالبة برعاية الحقوق الدستورية للمعتقلين وحمايتهم من تجريدهم من حقوقهم ، لأن السلطة التى تمارس هذا العدوان هى فى نفسها دكتاتورية وإن ادعت الديموقراطية فهى كاذبة ، ويجب ارغامها على التخلى عن هذا النهج الاستبدادى ، ونجد انفسنا ملزمين بتوجيه التحية للجبهة الثورية والثناء عليها والاشادة بها وهى تنتصر

للحق وتعلى القيم على المصالح اذ ان الجبهة الثورية تاذت كثيرا من قلم الطيب مصطفى وتحريضه عليها واساءاته المستمرة فى حقها ، وبغض النظر عن صحة اقولل الطيب مصطفى فى الجبهة الثورية من عدمه وسواء اتفقنا أو اختلفنا معه فى طريقة تعبيره عن رأيه فيهم فاننا نثمن عاليا موقف الجبهة الثورية الكبير والعظيم التى صرحت وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها الاستاذ أسامة سعيد بضرورة عدم اتخاذ الخلاف السياسي مع رئيس منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفي ذريعة لسلبه حقه القانوني في المحاكمة القانونية العادلة.

وقال اسامة سعيد إن الاختلاف مع المهندس الطيب مصطفي يجب أن لا يتخذ ذريعة لسلب حقه القانوني والدستوري في التمتع بإجراءات عدلية منصفة ومحاكمة عادلة.

وهذا الكلام جدير بالتوقف عنده وتوجيه التحية للجبهة الثورية فى شخص الأستاذ اسامة سعيد .

وننوه الى اننا سمعنا قبل قليل عن اطلاق سراح الطيب مصطفى ولانعلم ماذا جرى بالضبط لكن فى كل الأحوال نبارك هذه الخطوة ونؤيدها وندعو الجميع للالتزام بالقانون