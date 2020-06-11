صور جديدة للمطربة ندى القلعة تثير ضجة بمواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للمطربة ندى محمد عثمان المعروفة بـ(ندى القلعة) الصور اثارت إعجاب الكثيرين الذين تغزلوا في جمال الفكرة التي ظهرت من خلالها القلعة لافتين الى انها قادرة على انتزاع إعجاب جمهورها وإبهارهم بكل ما هو جديد وغير معتاد الصور تشير إلى جزء من التراث السوداني الأصيل رغم اندثار ( الفضية التي تضع داخلها الأواني سابقا) و(الزير) الذي نادرا ما نجده بالمنازل بالإضافة إلى ارتدائها شيئا من الأكسسوارات التقليدية.

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