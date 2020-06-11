الصويلح : دراسة بـ(6) ملايين دولار لربط السودان بتشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المدير العام لهيئة سكك حديد السودان بُشارة قنطور الصويلح عن سعي الهيئة لتنفيذ مشروع سكك حديد دولي يربط السودان وإثيوبيا وتشاد .

وأكد الصويلح في تصريح خاص لـ(السوداني) الخميس، أن حكومة السودان دفعت مبلغ (٦) ملايين دولار لشركة صينية عبارة دراسة جدوى المشروع الذي يبلغ طوله حوالي(٣٠٠٠) كيلو متر بحيث يربط كلٍّ من مدينة بورتسودان، سنار، الأبيض، نيالا، حتى مدينةأدري في الحدود الإثيوبية، ويمتد بعدها حتى العاصمة التشادية إنجميناً.

وأوضح أن دراسة الجدوى التي قام بها بنك التنمية الإفريقية بأكثر من مليون دولار لمشروع سكك حديد يربط السودان وإثيوبيا ، بأنهم استضافوا الوفد الأثيوبي بالعاصمة الخرطوم في فبراير الماضي ، وأكد أن الخط يبلغ طوله (١.٥٥٥) كيلو متر يبدأ من أديس أبابا ويمر بمدينة القلابات بالقضارف، كسلا، هيا وصولاً لميناء بورتسودان ، ونوه إلى أن الغرض من الخط هو نقل الواردات الإثيوبية عبر ميناء بورتسودان إلى المواني العالمية وترحيل المنقولات و المقطورات الزراعية بين البلدين للمواني العالمية.

وأشار إلى قيام مشاريع السكك حديد مع دول الجوار سوف تسهم في تسويق إنتاجها من الصادرات والواردات لأسواق التجارة العالمية.