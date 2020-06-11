الدولار يواصل الصعود وقفزة هائلة لبقية العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصل الدولار صعوده فى الأسواق الموازية رفقة بقية العملات الأجنبية ووصل سعره إلى (١٤٤) جنيهاً في معاملات السوق السوداء وسط الخرطوم. وأرجع متعاملون في السوق الموازى صعود الدولار لإستمرار حوجة الحكومة لشراء العملات الصعبة، وأشار أحد المتعاملين إتصلت به (الانتباهة أون لاين) أن ارتفاع الأسعار في أسواق العاصمة والولايات أجبر المواطنين على بيع مدخراتهم لمجابهة الغلاء بينما سحب آخرون كتل نقدية ضخمة من البنوك وقاموا بشراء العملات الأجنبية للمحافظة على أموالهم بعد استمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني.

وبحسب التاجر فإن اليورو ارتفع إلى (١٥٣) جنيه، والجنيه الاسترلينى إلى (١٧٤) جنيهاً، وبلغ الريال السعودي (٣٨) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (٤٠) جنياً، والريال القطري (٣٩) جنياً، وارتفع الجنيه المصري إلى (٩) جنيهات. المادة السابقة الزكاة بغرب كردفان تدشن مشروع إسناد الموسم الزراعي المقالة القادمة خبراء اقتصاديون وأصحاب مخابز يكشفون سبب أزمة الخبز الجديدة

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