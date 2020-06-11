الزكاة بغرب كردفان تدشن مشروع إسناد الموسم الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشن الأستاذ شهاب الدين اسماعيل أمين ديوان الزكاة بالإنابة بولاية غرب كردفان مشروع الاسناد الزراعي لهذا الموسم .

وقال اسماعيل في كلمته بهذه المناسبة إن العام الماضي شهد نجاحا كبيراً مما جعل الديوان يعزز من قدرات هذا المشروع بالعديد من الاضافات التي تمثلت في زيادة الآليات الزراعية والرقعة المزروعة وعدد المستفيدين بجانب الإستشارات الفنية وزيادة الميزانية الكلية للمشروع .

وأكد شهاب الدين أن مشروعات الحد من الفقر التي نفذها الديوان حققت اهدافها وساهمت بصورة واضحة في إخراج العديد من الأسر من دائرة الفقر مبينا أن تجربة الإسناد الزراعي للفقراء والمساكين من أهم التجارب التي ستجد الإهتمام والرعاية من الديوان .

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وقال إن التحديات الاقتصادية تحتم علي كل الأسر زيادة الإنتاج والإنتاجية ، مشيرا الى أن الزراعة من أهم وانجح أنواع مشروعات زيادة الإنتاج ، موضحا أن الديوان سيتابع هذا المشروع في كل المراحل حتى يتحقق النجاح المطلوب.

من جهته قال الاستاذ وليد عبدالله رمضان مدير المشروعات بديوان الزكاة بالولاية أن تجربة الإسناد الزراعي للفقراء والمساكين في العام الماضي حققت نجاحات كبيرة مشيرا الى أن المشروعات الزراعية تعتبر من افضل مشروعات الإخراج من دائرة الفقر بالإضافة إلى أن المزارع المستهدف يشرف علي المشروع بنفسه في كل المراحل مما يزيد من أهمية المشروع وضرورة المحافظة عليه وتطويره .

وقال رمضان أن الموسم الحالي شهد اضافة وابورات واليات جديدة للمشروع . وابان ان كافة الترتيبات قد اكتملت باختيار المستفيدين وتحديد الأراضي المستهدفة بالزراعة .