السودان يتبنى المدفوعات الرقمية لبناء اقتصاد يشمل الجميع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إنضم الخليج 365 إلى تحالف (Better Than Cash Alliance) (تحالف افضل من النقد) ومقره الأمم المتحدة ، كجزء من رؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني ، (وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (digital payments) في جميع انواع التعاملات المالية ، لزيادة الشمول المالي والشفافية ، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي لمصلحة جميع السودانيين.

واوضح بيان لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نشر في الصفحة الرسمية للوزارة اليوم حول انضمام السودان إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية انه بهذا الانضمام يصبح السودان عضواً إلى جانب أكثر من 75 عضوا في تحالف ( افضل من النقد ) Better Than Cash Alliance ، وهو تحالف مقره الأمم المتحدة مكون من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد البيان انه من خلال انضمام السودان إلى تحالف ( افضل من النقد) ) سيحصل السودان على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار البيان أن إستراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تعد جزءا أساسيا من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الجارية على وجه الخصوص ، وسوف تكون المدفوعات الرقمية اساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ، والذي سوف يوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لحوالي 80 % من الأسر في السودان ، و يسعى البرنامج إلى تحفيز الانتاج والنمو الاقتصادي ، والحد من الفقر ، وتحسين الأمن الغذائي والصحة في جميع أنحاء البلاد.

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وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي ان التحول إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع نية حكومة السودان لإنشاء (وكالة التحول الرقمي) متعددة الوزارات ، والتي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية ، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة ، موضحاً أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان ، وخاصة في المناطق المتأثرة بالحروب ، وستساعد في القضاء على الفساد ، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة .

وأكد وزير المالية أن التحول الرقمي سيحفز القطاع الخاص وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين وأيضاً ، الأمر الذي من شأنه ان يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وقال د. ابراهيم البدوي أن انضمام السودان إلى الاقتصاد الرقمي يأتي في إطار التقدم الطبيعي الذي تشهده البلاد مستدلاً في ذلك باستخدام شباب وشابات السودان للتكنولوجيا بشكل مبتكر خلال ثورة ديسمبر المجيدة لتصنع عهداً جديداً في تاريخ أمتنا

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الابتعاد عن النقد المطبوع سيساعد السودان على تعزيز الشفافية المالية في إطار إعادة اندماج السودان في النظام المالي العالمي بعد حوالي 30 عامًا من العزلة المالية وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل النظام البائد ، موضحاً أن التحول نحو المدفوعات الرقمية وتحديث القطاع المالي سيمهد أيضًا الطريق للاستثمار المحلي والدولي ويساهم في النمو الاقتصادي في البلاد..

وقالت الدكتورة روث قودوين – قروين ، المدير الإداري لتحالف (Better Than Cash Alliance) “إن رؤية حكومة السودان لإنشاء برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي ملهمة حقاً وانه سيستفيد أكثر من 30 مليون سوداني وسودانية من الحصول على الدعم الحكومي بطريقة سريعة وآمنة وشفافة ، مما يمنحهم فرص اقتصادية جديدة مبينة أن انضمام حكومة السودان إلى تحالفنا يعتبر بيان واضح حول التزامها ببناء اقتصاد ديناميكي يعمل للجميع””.