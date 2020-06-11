قرار جديد من تنطيم فجر الغد بخصوص الانتخابات الهلالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن تنظيم فجر الغد الهلالي برئاسة قطب الهلال الشاب محمد عثمان الكوراتي، عن نيته في خوض غمار انتخابات مجلس الهلال القادمة بصورة منفردة دون تحالفات.

واكد التنظيم انه قد استفاد من فترة الحظر وعمل على إعادة ترتيب أوراقه من جديد عن طريق اجتماعات متواصلة مع أعضاءه عن بعد ناقش فيها خطواته السابقه وما انجزه، وما الذي يفكر فيه خلال الفترة القادمة للوصول إلى قيادة الهلال.

واشار التنظيم ان فترة المجلس الحالي برئاسة الكاردينال سوف تنتهي في الحادي عشر من شهر يوليو القادم، وانه بدأ في البحث عن حلول قانونيه لما يلي تلك المرحلة قبيل موعد الإنتخابات الذي سوف يحدد لاحقا، وذلك من خلال المشاورات مع قانونيين ومستشارين