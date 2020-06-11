إتحاد الكرة ينفي شائعة الاتحاد الدولي الفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد الاتحاد السوداني لكرة القدم يومي 29 و 30 ديسمبر 2020م موعدا (افتراضيا) لفترة التنقلات الرئيسة للاعبين.

في السياق أوضح الأمين العام للاتحاد السوداني للعبة؛ د. حسن أبو جبل، أنه لا صحة لما رشح من أخبار بشأن تحديد الاتحاد الدولي (فيفا) مدة 24 ساعة لتسمية موعد إغلاق الموسم 2019 __ 2020م وفترة التسجيلاتوذكر أبو وجبل أنه بعد مخاطبة (فيفا) و (كاف) بتعليق الموسم وفترة التسجيلات التي كانت مقررة 11 يونيو الحالي فإنه كان لزاما عليه تحديد موعد افتراضي يختص بإجراء فتح السيستم في نظام الانتقالات الإلكتروني (مطابقة البيانات).. وبناء عليه تم سمى الاتحاد السوداني يومي 29 و 30 ديسمبر موعدا للتسجيلات الرئيسة (افتراضيا) إلى حين انجلاء جائحة فايروس كورونا المستجد الذي علق النشاط الرياضي في كافة أنحاء العالم؛ وأوقف الدوري السوداني الممتاز منذ 17 مارس من العام الحالي.

وأشار الأمين العام إلى اجتماع محتمل لمجلس الإدارة ليقرر بشأن موسم 2020م __ 2021م وفترة التسجيلات.