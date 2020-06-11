ديوان الزكاة : توقف الصرف المالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الأمين العام لديوان الزكاة قرارا بوقف الصرف الكلي لأي أموال من الإمانة العامة لللديوان والوحدات المنتشرة في الولايات.. وجاء القرار حفاظا على المال العام بعد اعفاء(230) موظفا من المسؤولين بالديوان بقرار من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو …ويسري القرار حتى اكمال عمليات التسليم والتسلم القانونية.

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