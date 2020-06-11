خطاب الفيفا فضح ضعف الامانة العامة للاتحاد!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*بصريح العبارة!

*من الاخر!

*بالدارجي!

*خطاب الفيفا كشف الحال المائل بالاتحاد وكشف اكثر ضعف الامانة العامة التي تدير العمل التنفيذي داخل اروقته وكشف ضعف القائمين علي امرها بالقانون وجهلها بالمخاطبات الدولية في مختلف القضايا!

*نعم..الحقيقة التي قلناها من قبل في ان الطريقة التي تدار بها كرة القدم السودانية فيها الكثير من الخلل وحولها الكثير من القولان في انها بعيدة جدا عن الاحترافية وانها تدار بالبركة وبصورة اقرب لـ(لسبهللية) ويكفي خطاب الفيفا الذي ورد الي ايميل الاتحاد عشية امس الاول وطالب من خلاله الاتحاد الدولي ضرورة تحديد تاريخ معين لامكانية فتح باب الانتقالات الصيفية وذلك حتى لا يفقد الاتحاد حقه في الفترة المعنية وقد قدم المكتب التنفيذي للفيفا مقترحا بوضع تاريخ افتراضي حتى نهاية العام لمنح ذلك الاتحاد حقه القانوني في الاحتفاظ بالتسجيلات حتى الساعات الاخيرة من العام الحالي!

*نعم..خطاب الاتحاد الدولي لكرة القد يؤكد حقيقة ظللنا نتحدث عنها منذ وقت ليس بالقليل في ان الامانة العامة لاتحادنا السوداني لكرة القدم تعتبر الاضعف مع القناعة بان الجمعية العمومية للاتحاد نفسه تعتبر اس البلاء لان خياراتها واختياراتها بعيدة عن المنهجية والعلمية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والسبب يعود الي ترهل ماعون الجمعية العمومية والتي لم تقتصر علي اندية الدرجة الممتازة والاتحادات التي لديها اندية في الدرجة الممتازة مع اختيار بعض الشخصيات بمواصفات معينة من الرياضيين المتعلمين والقادرين عللي تشكيل الاضافة الفعلية لكرة القدم السودانية كما ينادي العقلاء والمهمومين بالقضية وانما تم توسيع ماعون المشاركة لتدخل اتحادات لا تتوافر لديها ابسط مقومات كرة القدم من ملاعب واندية وغيرها!

*نعم..خطاب الفيفا للاتحاد بضرورة تحديد تاريخ لللتسجيلات يؤكد ضعف الامانة العامة وعدم معرفتها بما يستوجب عمله قبل ارسال خطاب الاتحاد الفضيحة الذي وصل الي زيورخ والذي اشار من خلاله الاتحاد الي تعليق موسمه الرياضي وكذا الانتقالات الصيفية الي اجل غير مسمى وبدون تفاصيل اخرى وكانما يخاطب الاتحاد الاندية والاتحادات التابعة له محليا ولم تضع الامانة العامة في حساباتها انها تخاطب الفيفا اكبر هيئة رياضية تدير النشاط في العالم ويجب ان تتم مخاطبتها بالقانون ولا شيء غير ذلك خصوصا وان المخاطبة جاءت في وضع غير طبيعي حيث ان الوضع الطبيعي ان تتم مخاطبة الفيفا بتاجيل موعد الانتقالات قبل خمس واربعون يوما ويحدد التاريخ الجديد ولكن الظروف التي تمر بها الرياضة العالمية وتوقف النشاط بسبب جائحة كورونا دفع الاتحاد الدولي للتنازل نسبيا عن بعض بنود القانون تمشيا مع الظروف غير الطبيعية حيث ان الاتحادات مطالبة بدفع قيمة مالية معينة في حال تعديل تاريخ الانتقالات او فتح ابوابها في غير مواعديها المحددة مسبقا وهي الجزء الثاني الذي تنازل عنه المكتب التنفيذي بالفيفا بسبب الجائحة ولكن لا يعقل ان يتنازل ايضا عن تحديد تاريخ جديد لفتح باب التسجيلات كما حدث في خطاب الامانة العامة للاتحاد والذي اثبت انها لا ترقى لمستوى قيادة العمل التنفيذي لاكبر هيئة اهلية تدير النشاط بالبلاد!

*خلاصة القول ان خطاب الاستفسار الذي ارسله المكتب التنفيذي بالفيفا لاتحاد المحلي يؤكد ضعف المنظومة التنيذية لاتحادنا يؤكد حقيقة معاناة اندتنا وخصوصا الهلال امام الالة التنفيذية لكاف والتي يقودها لوبي معروف من شمال وشمال غرب افريقيا يعمل لصالح اندية بلدانه ويضرب بالتقيل في انديتنا السودانية جراء ضعف وهزال الامانة العامة والتي لو كنت مكان مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم لاتخذت قرارا فوريا باعفاء كل موظفي الامانة العامة بلا تردد..ونعو بحول الله.

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*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!