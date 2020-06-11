الأمر بالقبض على صلاح مناع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قيدت القوات المسلحة، دعوى جنائية في مواجهة تلفزيون السودان، وعضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، لدى نيابة الصحافة والمطبوعات بالرقم (21) للعام 2020م، وفقاً للمواد (159/ 26) من القانون الجنائي بتاريخ 9/ 6/ 2020م.

وأكد تعميم صحفي صادر عن الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة، إصدار أوامر قبض في مواجهة تلفزيون السودان القومي وصلاح مناع، بواسطة نيابة الصحافة والمطبوعات.

ووصف الصندوق ما ذكره مناع في الحوار الذي أجراه تلفزيون السودان القومي بتاريخ 30 مايو 2020 م ضمن برنامج حوار البناء الوطني والذي يتعلق بأن شركة (زادنا) العالمية للاستثمار المحدودة المملوكة للقوات المسلحة قامت بأكبر عمل إجرامي وغسيل أموال، شدد إدعاء عارٍ من الصحة ومنافٍ لواقع الأمر.

وأشار إلى أن شركة زادنا العالمية للاستثمار إحدى الشركات المملوكة للصندوق الخاص للتأمين الإجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة.

وأوضح التعميم أن الادارة القانونية للصندوق ستواصل تكملة الإجراءات القانونية ومراحل التقاضي حتى صدور الحكم النهائي حفاظا لحقوقها ورفعاً للضرر الذي لحق بها.

وأكد الصندوق إلتزامه بالشفافية والوضوح في جميع أعماله، وحرصه على دعم الاقتصاد الوطني وإزالة كافة أوجه الفساد من المنظومة الاقتصادية بالدولة، وحفاظاً على المكتسبات وتحقيقاً لشعار الثورة (حرية، سلام وعدالة).