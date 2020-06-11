155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 155 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الي تسجيل 12 وفاة وعدد 75من المتعافين .

وسُجلت الحالات الجديدة وفقا للتقرير الوبائي ليوم الاثنين 8 يونيو بولاية الخرطوم 88 حالة، ولاية الجزيرة (19)، ولاية القضارف (4)، ولاية النيل الابيض (8)، ولاية كسلا (5)، ولاية نهر النيل (4)، ولاية البحر الاحمر (17)وشمال دارفور (10) حالات .

اما الوفيات فقد سجلت ولاية الخرطوم (7) ، ولاية الجزيرة (2)، . شرق دارفور( 2) وولاية كسلا حالة واحدة

وسجلت حالة التعافي الجديدة بولاية الخرطوم (48) حالة، ولاية الجزيرة (14)، ولاية القضارف (13) حالة.

وبهذا يرتفع العدد التراكمي لحالات الاصابة منذ بداية الجائحة في السودان الي (6582) حالة، متضمنة (401) حالة وفاة، و(2202) حالة تعافي ..

ودعت الوزارة الى الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء فى المنازل وضرووة لاالتزام بتطبيق الارشادات الوقائية والتبليغ عن حالات الاشتباه. المادة السابقة الحرية و التغيير .. طشاش و طناش (2) !.. بقلم محمد وداعة المقالة القادمة الأمر بالقبض على صلاح مناع…

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