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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس 11 يونيو 2020

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي اليوم الخميس 11 يونيو 2020 القيم الآتية :

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55.0000 55.2750 55.1375
الين الياباني 0.5097 0.5122 0.5110
الجنيه الاسترليني 67.6174 67.9555 67.7864
الفرنك السويسري 57.7877 58.0766 57.9322
الدولار الكندي 39.8438 40.0430 39.9434
كرونة السويدية 5.6891 5.7175 5.7033
الكرونة النرويجية 5.5089 5.5364 5.5227
الكرون الدنماركي 8.1753 8.2162 8.1957
الدينار الكويتي 177.4766 178.3640 177.9203
الريال السعودي 14.6546 14.7279 14.6912
الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.6568 146.3851 146.0209
ريال عماني 143.0057 143.7207 143.3632
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 61.0775 61.3829 61.2302
XAR 2704.9725 2719.9724 2712.4725
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