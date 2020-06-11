إتحاد الكرة يحدد موعد للتسجيلات الرئيسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد 24 ساعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كمهلة من أجل تحديد موعد التسجيلات ونهاية الموسم الكروي 2019 / 2020م.

وأوضح الأمين العام للاتحاد د حسن ابو جبل أن الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد مخاطبته الاتحادين الدولي والقاري بتعليق الموسم الكروي وفترة التسجيلات التي كان من المفترض انطلاقها في الحادي عشر من يونيو الجاري، كان لزاماً عليه تحديد موعد افتراضي يختص بإجراء فتح السيستم في نظام الانتقالات الإلكتروني (مطابقة البيانات) – TMS- وقد تم التأكيد من جانب الاتحاد السوداني للكرة ان يكون يومي 29 و 30 ديسمبر موعدا للتسجيلات الرئيسية (افتراضيا).

وذلك إلى حين انجلاء جائحة كورونا، ومن ثم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيقرر بشأن الموسم الكروي، وتحديد فترة الانتقالات الرئيسية للموسم 2021/2020م..