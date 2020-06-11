ضخ (2571.05) متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الصيفي والقطاع الخدمي بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دفعت وزارة الطاقة والتعدين- الإدارة العامة للإمدادات، أكثر من ( 2571.05) متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الصيفي والقطاع الخدمي اليوم الأربعاء.

وبلغت الكميات التي سلمت الى الولايات الزراعية (1261) متر مكعب من الجازولين.

بينما بلغت كميات الجازولين الخدمي التي سلمت الى الولايات (1169.25) متر مكعب، وبلغت كميات الجازولين المسحوبة إلى المشاريع الزراعية القومية (140.8) متر مكعب.

وأكدت وزارة الطاقة والتعدين، التزامها بتأمين جازولين المشروعات الزراعية لمختلف فترات الموسم الزراعي.

وتشير وحدة قياس الجازولين (واحد متر مكعب يساوي 5 براميل جازولين).

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