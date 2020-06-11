الطاقة والتعدين : تسليم العوائد الجليلة للمالية ذهب خالص

الخليج 365 :

كشفت وزارة الطاقة والتعدين، عن تحولها منذ بداية شهر يونيو الحالي في تسليم العوائد الجليلة من قطاع التعدين إلى وزارة المالية عينا- ذهب خالص عبر مصفاة الخرطوم للذهب.

وأوضح وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في تصريح أمس الأربعاء، أن وزارته ومنذ الرابع من يونيو الحالي أصبحت تورد العوائد من قطاع التعدين (العوائد الجليلة، الزكاة، الضرائب وفوائد أرباح الأعمال) ذهب خالص عبر مصفاة الخرطوم للذهب، ومن ثم إلى وزارة المالية بدلاً عن النظام المتبع سابقا والذي كانت فيه وزارة المالية تستلم العوائد من قطاع التعدين “بيع الذهب” بالعملة المحلية، وأشار إلى أن هناك جهات كانت تبيع الذهب وتقوم بتسليم وزارة المالية المقابل بالعملة المحلية وكانت المالية في أحوج ما تكون إلى العملة الصعبة حينها.

وأوضح الوزير أن العوائد الجليلة والزكاة والضرائب وفوائد أرباح الأعمال كانت تستقطع من الشركات والمعدن ذهب خالص لكنها لا تذهب إلى وزارة المالية، ولفت إلى أن بنك السودان المركزي في السابق وظاهرياً كان هو الذي يبيع الذهب وبسعر أقل من سعر السوق العالمي ويقوم بتوريد العائدات إلى وزارة المالية جنيهات سودانية، وقال “من الذي يشتري الذهب من بنك السودان لا نعلم حتى الآن”.

وتوقع الوزير بعد قرار تسليم العائدات لوزارة المالية من الذهب الخالص، أن تتوفر عملة صعبة وذهب في خزائن وزارة المالية يمكنها أن تمثل ضمانات لقروض وإستدانة أو احتياطي لكل هذه المسائل، وأكد أن لا مقارنة في أن تستلم وزارة المالية العوائد من الذهب الخالص وبين أن تستلمها بالعملة المحلية لجهة أن هناك فرقاً كبيراً في القيمة.