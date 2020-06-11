كوريا الشمالية: على واشنطن أن “تمسك لسانها” إلا تواجه أمرا يصعُب التعامل معه “

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها حق التعليق على الشؤون الخاصة بالكوريتين، وأن من مصلحة واشنطن التزام الهدوء إذا أرادت أن تمضي انتخاباتها الرئاسية المقبلة بسلاسة.جاء الإعلان، الذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، بعدما عبرت الخارجية الأمريكية عن خيبة أمالها من تعليق كوريا الشمالية خطوط الاتصال الساخنة مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، بحسب “رويترز”. وقال كوون جونغ جون مدير عام الشؤون الأمريكية بالخارجية الكورية الشمالية في تعليقات بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية “إذا دست الولايات المتحدة أنفها في شؤون الآخرين بعبارات طائشة ولم تحفل بشؤونها الداخلية في وقت يعاني فيه وضعها السياسي من أسوأ اضطرابات على الإطلاق فقد تواجه أمرا غير سار يصعُب التعامل معه”.