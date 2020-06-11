بيلوسي تطالب بإزالة 11 تمثالا من مقر الكونغرس: “تمجد الكراهية وليس تراثنا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لإزالة 11 تمثالا في مقر الكونغرس، لقادة وجنود من جيش الكونفدرالية الجنوبية إبان الحرب الأهلية الأمريكية.واشنطن – سبوتينك. وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى لجنة برلمانية معنية بالنصب التذكارية في مبنى الكونغرس الأربعاء: “تمجد تماثيلهم الكراهية وليس تراثنا، يجب إزالتها”. وفقا لوكالة “رويترز”.وتخلّد النصب التي تطالب بيلوسي بإزالتها، شخصيات شاركت في الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) إلى جانب قوات كونفدرالية الولايات الجنوبية الـ11 التي كانت تسود فيها العبودية، ضد قوات اتحاد الولايات التي ضمت 20 ولاية شمالية تقف ضد العبودية و4 ولايات حدودية بين الشمال والجنوب. المادة السابقة بيان إيراني روسي شديد اللهجة بشأن حرب اليمن والعقوبات على سوريا المقالة القادمة كوريا الشمالية: على واشنطن أن “تمسك لسانها” إلا تواجه أمرا يصعُب التعامل معه “

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