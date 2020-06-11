شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن آمر إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، العميد خالد المحجوب، أن سلاح الجو الليبي استهدف عربات وتجمع أفراد لقوات حكومة الوفاق في منطقة السدادة شرقي مصراتة. بنغازي- سبوتينك. وقال المحجوب في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “سلاح الجو الليبي استهدف خلال ضربة جوية قوية وهي الثانية سيارة محملة بالذخائر وتجمع أفراد في منطقة السدادة جنوب مدينة مصراته لقوات الوفاق”.وأضاف أن “الإصابات كانت مباشرة في صفوف المرتزقة والمليشيات المسلحة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: سلاح الجو يستهدف مواقع لقوات الوفاق شرقي مصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.