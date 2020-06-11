“أنصار الله” تحمل الأمم المتحدة مسؤولية منع التحالف وصول المشتقات النفطية إلى مناطقها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتهم المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة “أنصار الله” ، اليوم الأربعاء، التحالف العربي، بمنع وصول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الجماعة، محملا إياه مسؤولية التبعات.
القاهرة – سبوتينك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها “أنصار الله” في صنعاء، “أدان المجلس السياسي الأعلى في اجتماع برئاسة رئيسه مهدي المشاط، منع العدوان وصول المشتقات النفطية، وحمل الأمم المتحدة مسئولية الصمت تجاه هذه الجريمة، بالإضافة إلى مطالبتها وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة التي تم صرفها في بداية رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، وتلويحها بإعاقة وصول المشتقات النفطية”.واتهم المجلس، الأمم المتحدة بـ”التواطؤ في ممارسة الضغوط عليه فيما يخص خزان صافر النفطي بما يخدم أجندة العدوان الذي لم يسمح بصيانة الخزان وبيع حمولته لصالح كل الشعب اليمني”، معتبرا “التحذيرات التي يطلقها بعض السفراء تخدم المسارات العسكرية للتحالف”.وقال “السياسي الأعلى” إنه “كان الأحرى بالأمم المتحدة الدفع من أجل السلام والحل السياسي ووقف العدوان على اليمن خصوصا في ظل جائحة كورونا والحصار الظالم”.وأضاف: “نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تبعات أي متغيرات قد تحصل أيا كان نوعها نتيجة استمرارها مع قوى العدوان في هذا السلوك”.
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