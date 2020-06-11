شاهد: أول صورة لمركز احتجاز المعتقل السوداني “كوشيب” لدى المحكمة الجنائية

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التاريخ: 10-يونيو-2020
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نشرت المحكمة الجنائية الدولية نموذج لغرفة الاحتجاز التي سينقل اليها المعتقل السوداني ” علي كوشيب” الذي ناهز عمره 63 عاماً، والتي تقدر بمساحة 10متر مربع، في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في سخيفينينغين بهولندا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الثلاثاء أن علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب”، قد وصل الى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في سخيفينينغين، وبات قيد الاحتجاز لديها بعد تسليمه نفسه طوعا في أفريقيا الوسطى.
وقالت المدعية العامة” فاتو بن سودا “،بحسب صحيفة السوداني اثر استسلام ونقل المشتبه فيه علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي كوشيب: “اليوم، تمَّ تحقيق إنجاز بارز في حالة دارفور بالسودان باستسلام السيد علي كوشيب، وهو زعيم مزعوم لميليشيا ’’الجنجويد‘‘، ونقله إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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