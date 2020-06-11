عاجل.. تعرف على إجمالي المتعافين من كورونا بالسودان

الأربعاء 10 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (155) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) وفاة، منها (88) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم.

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و يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (6582) إصابة منها (5098) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (401) وفاة.

هذا وقد تماثلت (75) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2202).

ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.