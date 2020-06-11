- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 10 يونيو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (155) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) وفاة، منها (88) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم.
و يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (6582) إصابة منها (5098) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (401) وفاة.
هذا وقد تماثلت (75) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2202).
ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على إجمالي المتعافين من كورونا بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.