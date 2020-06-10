الطاقة والتعدين تسلم المالية عوائد قطاع التعدين “عيناً”

التاريخ: 10-يونيو-2020
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قال وزير الطاقة والتعدين د. عادل على ابراهيم أن الوزارة شرعت في تسليم وزارة المالية العوائد من قطاع التعدين – عيناً- عبر “مصفاة الخرطوم”.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، بحسب صحيفة السوداني اليوم، أن العوائد تشمل الزكاة، الضرائب، فوائد أرباح الأعمال والعوائد الجليلة.
وأكد أن سياسة بديلة للنظام المتبع سابقاً بتسليم وزارة المالية العوائد عبر بيع الذهب بالعملة المحلية، بدلا عن النظام المتبع سابقا والذي كانت فيه وزارة المالية تستلم العوائد من قطاع التعدين ” بيع الذهب” بالعملة المحلية وتوقعان تحدث السياسة البديلة توفير النقد الأجنبي والذهب للخزانة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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