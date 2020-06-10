الطاقة تشرع في ضخ الوقود الخاص بالعروة الصيفية

التاريخ: 10-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة دفعت الإدارة العامة للإمدادات بوزارة الطاقة والتعدين مايزيد عن ( 2571.05) الف متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الصيفي والقطاع الخدمي. Advertisements وأكدت الوزارة في تعميم صحفي، اطلعت (أخبار الخليج 365 ) على نسخة منه أن الكميات التي سلمت الى الولايات الزراعية تقدر ب(1261 ) مترمكعب من الجازولين بينما بغلت كميات الجازولين الخدمي التي سلمت الى الولايات (1169.25) مترمكعب و بلغت كميات الجازولين المسحوبة الى المشاريع الزراعية القومية ( 140.8) مترمكعب، وتؤكد وزارة الطاقة والتعدين التزامها، بتأمين جازولين المشروعات الزراعية الى مختلف فترات الموسم الزراعي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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