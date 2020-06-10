تجمُّع المهنيين السُّودانيين يدين الاعتداء على منزل والد الشهيد كشة

أدان تجمع المهنيين السودانيين بشدة الاعتداء الذي حدث صباح اليوم على منزل أسرة الشهيد عبدالسلام كشة من قبل فلول النظام البائد…

وقال التجمع في بيان له اليوم ” بحسب ( سونا ) ان منزل الشهيد عبد السلام كشة تعرض إلى هُجُومٍ غادرٍ من فلول النظام البائد، كما تعدّوا على والدة الشهيد الحاجة آمنة البحيري بالضرب والسَّب، وأُصيب والد الشهيد عبد السلام كشة في قدمه، كما أُصيب أحد الثوار في الظهر جرّاء الرشق المُتواصل بالحجارة على المنزل ومُحاولات التصدي من والد الشهيد عبد السلام كشة وعدد قليل من الثوار.

Advertisements

واضاف البيان إنّ هُجُوم الفلول الغادر على منزل الشهيد عبد السلام كشة، مُستفزٌ لجميع الثوار، فدماء الشهيد عبد السلام كشة لم تجف بعد والقصاص من قاتليه لا يزال يُراوح مكانه.

وقال التجمع انه يُدين الهجوم على منزل الشهيد عبد السلام كشة، ويُطالب مؤسسات الحكم الانتقالي بالضرب على أيدي الغادرين، ونجدد مطالبتنا بإقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة التي قال البيان انها صارت ضرورة عاجلة أكثر من ذي قبل إزاء ما يجري من اعتداءات ممنهجة ومتكررة تقف معها وزارة الداخلية والشرطة موقف المتفرج كأنّ الأمر لا يعنيها في شيء.كما نُجدِّد دعوتنا لإعادة هيكلة القوات النظامية جميعاً لتعمل بطريقةٍ مهنيةٍ، في خدمة الوطن والثورة.

وقال البيان ” إنّ التزام الثوار بالسلمية يجد منا كل تقديرٍ واحترامٍ، في ظل انحطاط فلول النظام البائد وتعدِّيهم على المواطنين العُزّل وهو أمرٌ ليس غريباً عليهم، والانتهاكات الجسيمة ومجزرة فض الاعتصام بالعاصمة والأقاليم لا تزال شاخصة تؤكد سُوء أخلاقهم وغدرهم ولؤمهم” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )