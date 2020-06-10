شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تردح على الهواء (يا ولد أسكت عشان ما اتلفظ معاك.. الحظر كل مرة يقولوا أسبوع.. بنقعد في البيت لكن أدونا قروش..وأنا ساهمت في القومة للوطن بجنيهين)

أشعلت المطربة السودانية الشهيرة إنصاف مدني مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد حديثها عقب حفل لايف لصالح ليالي البروف تم بثها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ملكة الدلوكة كما يناديها محبيها تحدثت بعفويتها التي اشتهرت بها وشكت باللهجة العامية السودانية من أثار الحظر الذي فرضته البلاد بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقالت إنصاف بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 أن لا مانع لديها من إيقاف الحفلات طالما الأمر يصب في مصلحة البلد على حد قولها, لكنها عادت وأكدت أنه يجب منحنا أموال مقابل البقاء في المنازل, كما هاجمت العازفين بسبب اقتسامهم للأموال معها الأمر الذي أضحك الجميع.

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وسألت المطربة التي تتمتع بشعبية جارفة داخل مواقع التواصل الاجتماعي عن وقت إنتهاء الحظر, ليجيبها أحدهم بعد أسبوع, الأمر الذي دفع الفنانة لقول ???? يا يمة ها كل مرة يقولوا أسبوع).

كما هاجمت مدني أحد الحاضرين الذي أصر على إخراجها عن طورها من باب الضحك والمراح (يا ولد أسكت عشان ما اتلفظ معاك).

زميلتها الفنانة حنان بلوبلو والتي شاركت معها في الحفل سألتها عن الدعم الذي قدمته للبلاد؟ ملكة الدلوكة ردت قائلة (أدعم أنا عندي قروش ولا في زول دعمني عندما كنت أدفع في المليارات), وتابعت: (دفعنا في النفرة الأخيرة مبلغ جنيهين وبررت ذلك بقولها الحج بالإستطاعة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)