والي الخرطوم يوجه بالتحقيق في الاعتداء على أسرة الشهيد كشه

التاريخ: 10-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اتهم والي الخرطوم المكلف د. يوسف آدم الضي، عناصر النظام السابق بالتظاهر واعتبر أن ذلك تحدٍ للسلطات وخرق لاجراءات الحظر الصحي المتبعة للحد من انتشار كورونا وتعبير عن الإفلاس السياسي والأخلاقي . Advertisements ووجه الوالي بحسب صحيفة السودانى كافة الاجهزة باتخاذ التدابير التي تضمن أمن وسلامة المواطن والتحقيق في حادثة الاعتداء على منزل وأسرة الشهيد كشه ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون ودعا في بيان له اليوم التزام الجميع بالاجراءات الصحية والتدابير الامنية ومواجهة التفلتات والمتفلتين. الخرطوم( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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