لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث النوبة والبني عامر

شكلت المفوضية القومية لحقوق الانسان عبر مكتبها بولاية كسلا لولايات القطاع الشرقي لجنة لتقصي الحقائق حول الاحداث التي وقعت بين النوبة والبني عامر بولاية كسلا خلال الفترة الماضية وادت الى سقوط ضحايا وحدوث خسائر في ممتلكات المواطنين.

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة بحسب (سونا ) في تكوين معلومات كاملة ودقيقة عن اشكاليات التى حدثت في الولايات الشرقية في الفترة الماضية من اشكاليات قبلية بين النوبة والبني عامر من بينها ولاية كسلا بغية الوصول الي تقرير نهائي يوضح الحقائق وماجرى من احداث وعكسها للراي العام المحلي والعالمي بالاضافة الى الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أثارت هذه الاشكاليات والتي تتسبب في ضياع حقوق الانسان في مواقع النزاع الأمر الذي يتطلب ان يوقف الجميع هذه الممارسات ووضع الحلول لها من كل القطاعات حكومية او منظمات مجتمع مدني

وفي هذا الاطار التقى والي كسلا بالانابة ارباب محمد الفضل وفد اللجنة برئاسة احمد جعفر حسين رئيس قسم الشكاوى بالمفوضية القطاع الشرقي والذي قدم تنويرا حول المهام والاختصاصات للجنة ودور المفوضية في استجلاء الحقائق وماجرى من أحداث ومايتعلق بحفظ حقوق الانسان مشيرا الي انه سبق وان تم اجراء تقصي بولاية البحر الاحمر في مثل هذه الأحداث وقال “اننا نأمل أن تكون كل الأجهزة قد قامت بدورها من المؤسسات الحكومية والجهات العدلية التي ستتواصل اللجنة معها”

Advertisements

من جانبه قدم والي كسلا بالانابة تنويرا شاملا حول الجهود التي بذلتها حكومة الولاية والخيرين في سبيل رأب الصدع بين الجانبين والتي تكللت بنزع فتيل الاختلافات مشيرا الى استمرار مساعي لجنة الصلح واطراف النزاع من اجل حل الاشكاليات من جذورها وتلافي تكرارها الى جانب تلافي الأضرار التي وقعت على المتضررين من الاحداث والتي تصب في حفظ حقوق الانسان .

واكد وقوف الدولة والولاية مع كل الجهود ودعمها وصولا الى مجتمع مترابط خال من الشحناء والبغضاء والاختلافات التي تؤخر كثيرا داعيا الجميع لأن يكونوا يدا واحدة لبناء مجتمع الولاية على الحب والسماحة والتفرغ لحماية انسان الولاية من خطر فايروس كورونا ومهددات فصل الخريف وتوفير احتياجات المواطن الاساسية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)