قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السودان المركزي

التاريخ: 10-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناءً على توصية محافظ بنك السودان المركزي وبحسب (سونا) قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السودان المركزي على النحو التالي:- Advertisements ١/ السيد محافظ بنك السودان المركزي – رئيساً

٢/ السادة/نائبا المحافظ – عضوان

٣/ السيد/ وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي – عضواً

٤/ السيد / أنيس جورج حجار -عضواً

٥/ السيد/د. صديق أمبدة رابح- عضواً

٦/ السيدة/ د. بلقيس يوسف بدري- عضواً

و وجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء (بنك السودان المركزي) والمالية والتخطيط الإقتصادي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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