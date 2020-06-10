التاريخ: 10-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة Advertisements أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ، قراراً بتشكيل لجنة فنية دائمة للسلع الاستراتيجية برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة ،عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩م ووجه القرار بحسب ( سونا ) وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي و الجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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