خطة لاعادة تشغيل المستشفيات بالخرطوم

التاريخ: 10-يونيو-2020
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بدأت وزارة الصحة الخرطوم في انفاذ خطة اعادة تشغيل المستشفيات وتفعيل الشراكات مع الجامعات وكشفت عن اتجاه لتوفير حزمة من الخدمات العلاجية بمستشفى الراجحي والمراكز النموذجية بمنطقة امبدة عبر الشراكة مع جامعة الاحفاد .
واكد مدير عام وزارة الصحة د.حمدان مصطفى حمدان في اجتماعه مع مدير جامعة الاحفاد وممثلي مجلس ادارة مستشفى الراجحي بمكتبه اليوم الاربعاء بحسب صحيفة اخر لحظة ان ادارة الجامعة استعرضت خطتها ورؤيتها لتشغيل الحوادث والعيادة المحولة
وتفعيل مجلس الادارة مرة اخرى وربط المستشفى بالرعاية الصحية الاولية والمراكز النموذجية في أمبدة بالتركيز على مجالي الامومة والطفولة وتقليل الوفيات فضلا عن انشاء مركز علاجي للايدز بمباني الجامعة
اضافة الى مقترح بتوفير التغطية بالتنمية الريفية والدراسات الاجتماعية عبر كلياتهم الاربع مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ مايليها لجهة توفير الخدمات وتطويرها وتوفيرالاطباء و الكوادر وذلك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع ادارة الجامعه .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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