إصابة محمد صلاح واحتمال غيابه عن عودة ليفربول إلى الدوري الإنجليزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت تقارير صحفية إنجليزية تعرض الدولي المصري، محمد صلاح، إلى الإصابة واحتمال غيابه عن أولى مباريات فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي، عقب توقف استمر ثلاثة أشهر تقريبا. وأوضحت التقارير الإنجليزية، أن محمد صلاح قد يغيب عن ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في المباراة المقرر إقامتها يوم 21 يونيو/حزيران الجاري. وقد يغيب عن تلك المواجهة محمد صلاح، بجانب الثنائي أندرو روبرتسون، وجورجينيو فينالدوم، اللذين تعرضا أيضا للإصابة خلال التدريبات الأخيرة. وتأكد أيضا غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول والمباراة الودية التي تسبق عودة الدوري الإنجليزي. وتعرض الدولي المصري لإصابة عضلية، أثناء خوضه المران الجماعي مع الريدز. ويتصدر ليفربول ترتيب البريمرليغ برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي. ويبحث الريدز عن 6 نقاط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الذي يغيب عن قلعة المرسيسايد منذ 30 عاما، ما يعني أنه بحاجة إلى الفوز في اثنتين من مباراياته المتبقية للتتويج رسميا باللقب.